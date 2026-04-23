Diciassettenne con un proiettile conficcato in testa operato in ospedale | giallo a Carini

Un ragazzo di diciassette anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico in ospedale dopo essere stato trovato con un proiettile conficcato in testa. Il giovane si era recato al pronto soccorso per un problema di salute che non aveva mai sospettato di avere, scoprendo così di avere un proiettile vicino alla prima vertebra e a pochi millimetri dalla carotide. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È stato ricoverato per un problema che non sapeva neanche di avere: aveva un proiettile conficcato in testa, vicinissimo alla prima vertebra e a pochi millimetri dalla carotide. Le forze dell’ordine indagano su una strana storia di cui è protagonista un diciassettenne di Carini al quale, ieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsiaUna 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. Leggi anche: Giallo nell'Astigiano: diciassettenne trovata morta in un canale, ipotesi omicidio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Proiettile in testa: muore in casa a 17 anni. Accertamenti su due coinquilini; La morte della mamma e il trasferimento in Italia, la tragedia del ragazzo ucciso da un proiettile; Omicidio di Ponticelli, Fabio Ascione ucciso da un proiettile esploso per errore; Reggio Emilia, fori di proiettile su una carrozzeria. Ma era il vicino che si esercitava al tiro al bersaglio. Diciassettenne morto in casa con un colpo di pistola: attesa per l’autopsiaGli agenti della Squadra Mobile torneranno nelle prossime ore nell’appartamento al primo piano di via Quinto Mario Corrado, nel rione Casermette di Lecce. Un nuovo sopralluogo e ulteriori rilievi nece ... trnews.it San Leonida Martire, padre di Origene 22 aprile Il padre di Origene, Leonida, insigne maestro di Alessandria, subì il martirio sotto Settimio Severo nel 204, lasciando orfano il figlio diciassettenne che già mostrava precoce ardore per gli studi biblici. Eusebio di - facebook.com facebook Diciassettenne tenta suicidio gettandosi dal balcone: indagata un'amica x.com