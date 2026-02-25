Giallo nel Ferrarese donna trovata morta in casa | aveva un coltello conficcato nel petto disposta autopsia

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni, originaria dell’Ucraina, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. La scoperta è stata fatta da un familiare, che ha chiamato le forze dell’ordine. Le indagini mirano a chiarire se si tratti di un episodio accidentale o di un gesto volontario. La donna sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause precise del decesso.

Una 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. A chiamare i soccorsi è stato il marito, rientrato dal lavoro. I carabinieri indagano: non si esclude né il gesto volontario né l’omicidio. I vicini: "Si era trasferita da poco in paese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna trovata morta in un parco a Roma: aveva 70 anni, disposta autopsiaUna donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita in un parco di Roma.

Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera, il marito lancia l’allarme: si indaga, disposta autopsiaUna donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lucera, nel Foggiano.

Argomenti discussi: Donna accoltellata al petto, giallo sulla oss trovata morta in casa: Era arrivata da poco in paese; Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsia; Precipita dal quarto piano, morta donna di 31 anni: il giallo della caduta dopo essere uscita dalla finestra; Tragedia in casa, donna trovata morta: E' un episodio violento. Indagini in corso.

Donna trovata morta in casa con ferite all’addome: indagini in corsoIl ritrovamento in via Donatori degli Organi, ad Ostellato nel Ferrarese. I testimoni raccontano di litigi e di un camper sempre parcheggiato davanti alla casa, ma sono solo ipotesi ... msn.com