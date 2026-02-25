Giallo nel Ferrarese donna trovata morta in casa | aveva un coltello conficcato nel petto disposta autopsia

Una donna di 55 anni, originaria dell’Ucraina, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. La scoperta è stata fatta da un familiare, che ha chiamato le forze dell’ordine. Le indagini mirano a chiarire se si tratti di un episodio accidentale o di un gesto volontario. La donna sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause precise del decesso.

Una 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. A chiamare i soccorsi è stato il marito, rientrato dal lavoro. I carabinieri indagano: non si esclude né il gesto volontario né l'omicidio. I vicini: "Si era trasferita da poco in paese".