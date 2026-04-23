Diano Marina | bando per Polizia Locale si cerca un nuovo agente

Il Comune di Diano Marina ha aperto un bando di concorso pubblico per l'assunzione di un nuovo agente di Polizia Locale. La selezione è rivolta a candidati in possesso dei requisiti richiesti e la domanda può essere presentata entro il 6 maggio. La procedura prevede una prova orale e una valutazione dei titoli, con l’obiettivo di rafforzare il servizio di controllo e sicurezza sul territorio.

? Cosa sapere Il Comune di Diano Marina cerca un istruttore per la Polizia Locale entro il 6 maggio.. L'inserimento mira a potenziare la sicurezza urbana e la protezione civile nel territorio comunale.. Il Comune di Diano Marina ha avviato la ricerca di un nuovo istruttore per la Polizia Locale con scadenze fissate per il prossimo 6 maggio, puntando al rafforzamento della sicurezza urbana nel territorio comunale. La decisione dell’amministrazione di potenziare il presidio del territorio si traduce in una selezione pubblica per un incarico a tempo pieno e determinato della durata di sei mesi. Il bando mira a inserire una figura professionale nell’Area degli Istruttori, precedentemente identificata con la categoria C, all’interno del Settore Polizia Locale che si occupa anche della Protezione Civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: bando per Polizia Locale, si cerca un nuovo agente Notizie correlate Non si ferma all'alt, travolge un agente della polizia locale e scappa: arrestato 21enneIl giovane, privo di patente, guidava un mezzo senza assicurazione obbligatoria e circolava senza casco. Diano Marina: conti in gioco, nuovo asilo e il cimitero per animaliIl prossimo 28 aprile, alle ore 20:00, la sala consiliare di Diano Marina ospiterà una seduta decisiva per le sorti amministrative e infrastrutturali... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Diano Marina, al via i lavori per la rotatoria di via Villebone, modifiche alla viabilità per un mese; Diano Marina, il 28 aprile torna il consiglio comunale: Ciclovia, fognature e centro storico al centro della seduta; Diano Marina, ecco la rotatoria in via Villebone; Non chiamatela più Incompiuta: in arrivo la ciclabile più attesa della Liguria. Diano Marina, al via il bando per un istruttore di Polizia Locale a tempo determinatoIl Comune di Diano Marina ha avviato una nuova selezione pubblica per il potenziamento del servizio di sicurezza urbana. Si tratta di un’opportunità concreta per chi desidera entrare, anche se tempora ... rivieratime.news AROMATICA: L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO MARINA IMPEGNATO NEL CONCORSO DI RICETTE - facebook.com facebook