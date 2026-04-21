Il prossimo 28 aprile alle 20:00, nella sala consiliare di Diano Marina, si terrà una riunione importante per il futuro del municipio. Durante l’incontro si discuteranno questioni legate ai conti comunali, alla realizzazione di un nuovo asilo e alla gestione del cimitero per animali. La seduta rappresenta un momento chiave per le decisioni che coinvolgono diverse aree di interesse pubblico.

Il prossimo 28 aprile, alle ore 20:00, la sala consiliare di Diano Marina ospiterà una seduta decisiva per le sorti amministrative e infrastrutturali del comune. Il consiglio comunale si concentrerà su un ordine del giorno denso di impegni, che vede al centro l'approvazione del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2025 e le variazioni previste per il triennio 2026-2028, oltre a una serie di interrogazioni riguardanti la mobilità, l'ambiente e i servizi sociali locali. Gestione delle ris .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diano Marina: conti in gioco, nuovo asilo e il cimitero per animali

Notizie correlate

Diano Marina: 16.800€ per rivivere “Lascia o Raddoppia?” a SanremoDiano Marina rivive la magia di “Lascia o Raddoppia?” a Sanremo in Fiore 2026 Diano Marina si prepara a un omaggio nostalgico alla televisione...

Diano Marina: imprese e Comune uniti contro le mafieLa Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina ha convocato ieri pomeriggio un’audizione dedicata alle principali organizzazioni di categoria...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Diano Marina in onda su Linea Verde con una videocartolina speciale: appuntamento domenica 19 aprile alle 12,20; Diano Marina: la Commissione Antimafia incontra il nuovo comandante di Stazione dei Carabinieri Davide Battaglio.

Diano Marina: revisore dei conti, offerta commerciale, Ciclovia e Bagni Delfino al centro del Consiglio ComunaleSi è tenuta nella serata del 28 gennaio la prima seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina del 2026. All’ordine del giorno 11 punti, di cui 4 proposti dalla Maggioranza, uno dalla Commissione ... imperiapost.it