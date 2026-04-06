Non si ferma all' alt travolge un agente della polizia locale e scappa | arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver investito un agente della polizia locale durante un tentativo di controllo e aver successivamente proseguito la fuga tra le strade del centro cittadino. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da passanti e veicoli, creando una situazione di grande allarme. La polizia ha coordinato le operazioni di arresto, che si sono concluse con il fermo del ragazzo.

Il giovane, privo di patente, guidava un mezzo senza assicurazione obbligatoria e circolava senza casco. Il vigile è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso In particolare, un agente municipale, in servizio a piazza Stesicoro, notando il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco protettivo, gli ha intimato l’alt. Invece di accostare, il ragazzo ha reagito accelerando bruscamente e nel tentativo di aprirsi un varco ha travolto l'operatore, colpendolo violentemente alla gamba destra. Nonostante l’impatto e il dolore, l’agente è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per annotare i numeri della targa prima che il motociclista si dileguasse tra la folla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimentoNotte movimentata nell’agro aversano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con...

Diciottenne non si ferma all'alt della polizia, nella fuga travolge due autoIeri la polizia ha arrestato un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

TESTATA A UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE: ARRESTATO UN 73ENNE | 24/12/2025

Temi più discussi: Non si ferma all’alt e travolge un agente, grosso rischio per i fedeli in processione; Gallipoli (Lecce), auto travolge un vigile urbano durante la processione dell’Addolorata; Motociclista non si ferma all'alt, inseguimento di 10 chilometri per le strade del centro: il 50enne ha danneggiato l'auto degli agenti...; Valanga travolge uno scialpinista su Cima Grava: il 36enne è ricoverato in gravi condizioni.

Non si ferma all’alt e travolge un agente, grosso rischio per i fedeli in processioneÈ accaduto a Gallipoli, in via XX Settembre. Il conducente di una Panda, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per l’operatore di polizia locale pr ... lecceprima.it

Gallipoli (Lecce), auto travolge un vigile urbano durante la processione dell’AddolorataAuto contro un vigile urbano ieri sera a Gallipoli, durante la processione dell’Addolorata. Il conducente, 65 anni, è risultato positivo all’alcoltest. L’agente ferito guarirà in sette giorni. trmtv.it

Bob Sinclar non si ferma mai. Nemmeno per un secondo. E per la prossima primavera è già pronto un nuovo singolo: I Can’t Wait, rivisitazione accelerata a 126 bpm dell’iconica hit del 1986 dei Nu Shooz. Il dj e produttore francese continua a muoversi in quell facebook

Jodar vince l'Atp Marrakech: Trungelliti si ferma in finale. HIGHLIGHTS #SkySport #SkyTennis x.com