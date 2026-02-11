Heineken licenzia 6.000 lavoratori crisi delle bevande alcoliche tra i giovani

La multinazionale olandese della birra Heineken ha comunicato che nei prossimi due anni licenzierà circa 6.000 dipendenti. La notizia arriva in un momento di crisi per il settore delle bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani, e solleva preoccupazioni tra i lavoratori e le aziende del settore.

La multinazionale olandese della birra Heineken ha annunciato che nei prossimi due anni ridurrà il proprio personale di 5.000 o 6.000 unità a causa della crisi che sta colpendo l’azienda e l’intero settore delle bevande alcoliche. In Italia Heineken dà lavoro a circa 2.000 persone. La crisi di Heineken è causata da un generale all0ntanamento delle nuove generazioni dalle bevande alcoliche. Il consumo di birra, vino e superalcolici si è ridotto fortemente tra i più giovani e la ricerca di alternative a gradazione zero sta richiedendo grossi investimenti alle aziende del segmento. Heineken taglierà 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

