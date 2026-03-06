Fiorentina-Parma | divieti per bevande alcoliche e bombolette spray Ecco in quali zone

Per la partita tra Fiorentina e Parma in programma domenica 8 marzo 2026, sono stati stabiliti divieti di vendita e consumo di bevande alcoliche in alcune zone dello stadio. Inoltre, è vietato portare bombolette spray e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Il provvedimento riguarda specifiche aree dell’impianto e si applica anche al personale e ai tifosi presenti, al fine di garantire la sicurezza dell’evento.

FIRENZE – Per l'incontro di calcio in programma domenica 8 marzo 2026 tra ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 20252026, come informa la Prefettura di Firenze, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 11.00 dell'8 marzo 2026 fino alle ore 19:00 dell'8 marzo 2026, il divieto: