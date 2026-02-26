Imbrigliare il diabete di tipo 1 prima della comparsa dei sintomi: giovane paziente trattato con successo al Giovanni XXIII. Imbrigliare il diabete di tipo 1 prima della comparsa dei sintomi. Per la prima volta nel Sud Italia un bambino di 13 anni con diabete di tipo 1 in fase preclinica è stato trattato con successo con teplizumab, farmaco innovativo in grado di rallentare la progressione della malattia prima della comparsa dei sintomi. A darne notizia gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Sono circa 18mila i bambini e gli adolescenti colpiti in Italia dal diabete tipo 1, malattia autoimmune che distrugge le cellule beta del pancreas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parte dal Sud la svolta contro il diabete di tipo 1, a Bari nuovo farmaco a bambino di 13 anni

Diabete di tipo 1, un anticorpo monoclonale ritarda di 3 anni la malattiaMilano, 9 febbraio 2026 - Per la prima volta è possibile intervenire sul diabete di tipo 1 prima che la malattia si manifesti in forma conclamata,...

Diabete di tipo 1, verso una soluzione per bimbi sotto gli 8 anniBuone notizie per i bambini a rischio di diabete di tipo 1 e per le loro famiglie.

Temi più discussi: Agricoltura rigenerativa, la sfida vicentina che parte dal Sud; Human Data: parte dal Sud Italia la nuova frontiera dell’analisi e nella lettura dei dati social; Cervelli in fuga dal Sud, ora li seguono anche i genitori. Raddoppiano gli over75 trasferiti al Nord; Emigrazione dal Sud, un favore fatto alla regioni del Nord.

Il riscatto parte dal Sud e ci porterà a vincere insiemeIl messaggio di questa sera è molto chiaro: l’alternativa c’è ed è competitiva. Il riscatto parte dal Sud e ci porterà a vincere insieme, la partita delle prossime politiche è apertissima. Uniti si ... partitodemocratico.it

Human Data: parte dal Sud Italia la nuova frontiera dell’analisi e nella lettura dei dati socialSono campani i fondatori Human Data, la nuova piattaforma AI-driven lanciata oggi e che è già di fatto la leader del mercato nei settori ... msn.com

Si è svolta questa mattina la visita da parte dell’amministrazione capitolina presso il Centro Colombi di via Colombi, a Torre Maura, finalizzata ad approfondire i risultati e le prospettive del progetto “Welfare di Comunità a Colombi”, finanziato da Roma Capit - facebook.com facebook

Si è svolta questa mattina la visita da parte dell’amministrazione capitolina al Centro Colombi di via Colombi, a Torre Maura. La visita ha voluto approfondire i risultati e le prospettive del progetto “Welfare di Comunità a Colombi”. Info ow.ly/6B1U50Yl6OE x.com