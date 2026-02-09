diabete di tipo 1 un anticorpo monoclonale ritarda di 3 anni la malattia

A Milano, un nuovo anticorpo monoclonale permette di intervenire prima che il diabete di tipo 1 si manifesti. Per la prima volta, si può ritardare l’insorgenza della malattia di circa tre anni, riducendo anche la gravità dei sintomi. La scoperta apre nuove speranze per chi ha il rischio di sviluppare questa patologia.

Milano, 9 febbraio 2026 - Per la prima volta è possibile intervenire sul diabete di tipo 1 prima che la malattia si manifesti in forma conclamata, ritardandone l'esordio e riducendo la gravità. È' il risultato delle nuove terapie immunologiche che stanno cambiando l'approccio a una patologia cronica autoimmune che colpisce soprattutto giovani e adolescenti e che, fino ad oggi, era considerata sostanzialmente inevitabile. Il professor Paolo Fiorina. Il professor Paolo Fiorina è direttore di Malattie Endocrine e Diabetologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano «Fino a poco tempo fa esisteva solo un vaccino vivo attenuato Oggi il nuovo vaccino ricombinante adiuvato offre una protezione molto alta» "Stiamo entrando in una nuova era, in cui non ci limitiamo a controllare la glicemia, ma interveniamo sulle cause immunologiche della malattia - spiega Paolo Fiorina, professore ordinario di Endocrinologia all'università degli Studi di Milano e direttore Unità Endocrinologia e Diabetologia dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco - La novità più rilevante è rappresentata da teplizumab, un anticorpo monoclonale recentemente approvato dall'Agenzia europea per i medicinali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

