Al Giovanni XXIII una nuova prospettiva di cura per il diabete di tipo 1 nei bambini | un farmaco ' frena' la comparsa dei sintomi

La somministrazione di un innovativo farmaco apre una nuova prospettiva di cura per il diabete 1 nei bambini. La buona notizia arriva dall'ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove, "per la prima volta nel Sud Italia", evidenzia l'azienda ospedaliera Policlinico, un paziente di 13 anni affetto da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Diabete, una speranza dal teplizumab: il farmaco ritarda la comparsa nei bambini ad alto rischioPavia, 21 gennaio 2026 – Cura del diabete, la ricerca fa un ulteriore passo avanti.

Parte dal Sud la svolta contro il diabete di tipo 1, a Bari nuovo farmaco a bambino di 13 anniImbrigliare il diabete di tipo 1 prima della comparsa dei sintomi: giovane paziente trattato con successo al Giovanni XXIII.

A Bari, al Giovanni XXIII, trattato per la prima volta nel Sud Italia un 13enne a rischio diabete di tipo 1 con teplizumab. A quattro mesi normoglicemia stabile e nessuna insulina.

