Diabete come colpisce anche le strutture-chiave del cervello

Da liberoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diabete è noto soprattutto per i suoi effetti sulla glicemia e sull’insulina, ma può influenzare anche le funzioni del cervello. Recenti studi indicano che le strutture cerebrali chiave possono essere interessate da questa condizione. La relazione tra diabete e salute mentale sta attirando l’attenzione di ricercatori e medici, evidenziando un legame che va oltre i sintomi più classici della malattia.

Quando si parla di diabete, si pensa immediatamente alla glicemia, all’insulina e alla dieta. Ma questa malattia può avere effetti anche sulla mente. Non solo una questione di gestione quotidiana o di stress: esiste un legame biologico tra diabete e cervello che la ricerca sta iniziando a chiarire sempre meglio. A fare luce su questo rapporto è uno studio condotto dall’IRCCS Neuromed insieme alla Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Disease. I ricercatori hanno analizzato, in modelli animali, come il diabete influenzi alcune strutture chiave del cervello, aprendo nuovi scenari sulla relazione tra questa patologia e i disturbi psichici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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