Diabete come colpisce anche le strutture-chiave del cervello

Il diabete è noto soprattutto per i suoi effetti sulla glicemia e sull’insulina, ma può influenzare anche le funzioni del cervello. Recenti studi indicano che le strutture cerebrali chiave possono essere interessate da questa condizione. La relazione tra diabete e salute mentale sta attirando l’attenzione di ricercatori e medici, evidenziando un legame che va oltre i sintomi più classici della malattia.

Quando si parla di diabete, si pensa immediatamente alla glicemia, all’insulina e alla dieta. Ma questa malattia può avere effetti anche sulla mente. Non solo una questione di gestione quotidiana o di stress: esiste un legame biologico tra diabete e cervello che la ricerca sta iniziando a chiarire sempre meglio. A fare luce su questo rapporto è uno studio condotto dall’IRCCS Neuromed insieme alla Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Disease. I ricercatori hanno analizzato, in modelli animali, come il diabete influenzi alcune strutture chiave del cervello, aprendo nuovi scenari sulla relazione tra questa patologia e i disturbi psichici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Diabete, come colpisce anche le strutture-chiave del cervello Notizie correlate La menopausa colpisce anche il cervello delle donne: la ricercaSecondo uno studio, la menopausa sarebbe collegata alla perdita di materia grigia e a un peggioramento della salute mentale. Il cervello maschile invecchia più veloce, ma l’Alzheimer colpisce soprattutto le donneCon l’avanzare dell’età, un cervello maschile sano perde più volume e in più aree cerebrali rispetto a un cervello femminile sano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Diabete di tipo 2, la nuova proposta di classificazione a stadi per intervenire in tempo; Come mettere in ordine i cibi per controllare la glicemia: cosa dicono gli studi sul meal sequence per il diabete 2; Una potenziale cura per il diabete di tipo 1 grazie al pancreas bioartificiale; Diabete, consulenze gratuite in 50 centri specialistici di tutt'Italia, dal 4 al 15 maggio. Ecco come prenotare. Diabete, consulenze gratuite in 50 centri specialistici di tutt'Italia, dal 4 al 15 maggio. Ecco come prenotareTorna la campagna nazionale Pronto Diabete, che mette a disposizione consulenze diabetologiche gratuite in 50 centri specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale, rivolte a pazienti con ... vanityfair.it Disfunzione erettile e diabete: cause, legami e come intervenireTutti gli uomini con diabete sono destinati a sviluppare disfunzione erettile? Quali sono le cause sottostanti? Come ridurre il rischio di insorgenza di DE in caso di diabete? La parola all’esperto ... disabili.com Ritenuti efficaci per il trattamento del diabete di tipo 2 e dell'obesità, questi farmaci non sono adatti a tutte le tipologie di pazienti e nascondono pericoli, soprattutto per i soggetti con patologie croniche complesse - facebook.com facebook Inserto «Obiettivo Salute», i farmaci rivoluzionari per diabete e obesità x.com