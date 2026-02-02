La menopausa colpisce anche il cervello delle donne | la ricerca

La menopausa non colpisce solo il corpo, ma anche il cervello delle donne. Una ricerca recente segnala come i cambiamenti ormonali possano portare a un aumento di ansia e depressione, problemi nel sonno e una riduzione del volume di alcune parti della materia grigia. Sono risultati che fanno riflettere sulla complessità di questo passaggio e sulla sua influenza anche sulla salute mentale.

L’aumento dei livelli di ansia e depressione, i disturbi del sonno e la riduzione del volume della materia grigia in regioni chiave del cervello sarebbero tutti collegati alla menopausa. La ricerca dell’ Università di Cambridge, pubblicata su Psychological Medicine, ha scoperto che la terapia ormonale sostitutiva non sembra mitigare questi effetti, ma può rallentare il declino dei tempi di reazione. La menopausa e la salute della donna. Per anni si è parlato poco di menopausa, che rappresenta una fase cruciale nella vita delle donne. Ora però molte celebrità, inclusa l’attrice americana Halle Berry, sono scese in campo per sensibilizzare su questo momento caratterizzato dalla cessazione delle mestruazioni e dal calo dei livelli ormonali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

