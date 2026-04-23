Di Stefano | Al Milan serve un attaccante alla Hojlund Nkunku? Ho fiducia perché in allenamento …

In un’intervista esclusiva, Peppe Di Stefano ha commentato la situazione dell’attacco del Milan, sottolineando la necessità di un giocatore simile a Hojlund. Ha inoltre parlato di Nkunku, esprimendo fiducia nelle sue prestazioni in allenamento. La discussione si concentra sulle prospettive della squadra in vista del mercato e sulla possibile aggiunta di nuovi attaccanti per rafforzare il reparto offensivo.

Nella lunga intervista realizzata da Stefano Bressi per 'PianetaMilan.it' a Peppe Di Stefano (inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport') si parla dei principali argomenti degli ultimi giorni legati al Diavolo. Tra questi, anche il mercato con l'obiettivo di rivoluzionare l'attacco che anche quest'anno non ha funzionato come previsto. E poi, anche un pensiero inaspettato su Christopher Nkunku da parte di un addetto ai lavori che lo vede da vicino in allenamento. Capitolo attaccante: "Sicuramente il Milan avrà bisogno di un 9 alla Hojlund. Allegri ha bisogno di un attaccante che entra ad agosto ed esce a fine maggio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Stefano: “Al Milan serve un attaccante alla Hojlund. Nkunku? Ho fiducia perché in allenamento …” Notizie correlate L’attaccante del Milan Nkunku offerto al NapoliCome scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, alcuni intermediari hanno offerto l’attaccante del Milan Nkunku al Napoli. Leggi anche: Il Milan spinge per Mateta: serve Nkunku alla Roma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan, Gabbia: Calmi e lucidi nei momenti di difficoltà; VIDEO – Intervista a Peppe Di Stefano: Milan, momento difficile. Sul mercato nuovo attacco; Di Stefano sul Milan: La società non vuole farsi scappare Allegri, questa stagione deve essere un punto di partenza; Modric resta al Milan? Le condizioni per il rinnovo. Di Stefano: Incontro a Casa Milan tra Allegri, Tare e Furlani. Allegri vuole un Milan competitivoPeppe Di Stefano, intervenuto live da Casa Milan su Sky Sport, ha racontato quanto successo nella giornata odierna. Queste le sue parole: Ti racconto una piccola novità, questa ... milannews.it Di Stefano da Verona: Parole di Allegri sul futuro? Lui vuole un Milan di prospettiva sì, ma anche forte nel presentePeppe Di Stefano, inviato di SkySport a Verona, si è così espresso dal Bentegodi al termine di Verona-Milan: Le parole di Allegri sul suo futuro? Sì, ma ... milannews.it Stefano De Martino e le sorprese di Affari Tuoi L’ultima puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha portato tanta emozione e divertimento con protagonisti Sharon, impiegata commerciale, e il suo fidanzato Gabriel. Durante il gioco in Valle d’Ao - facebook.com facebook #Milan, Di Stefano rivela: "Incontro a Casa Milan tra #Allegri, #Furlani e #Tare. Ecco il motivo" #SempreMilan x.com