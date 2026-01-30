Il Milan spinge per Mateta | serve Nkunku alla Roma
Il Milan lavora per chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. I rossoneri vogliono rinforzare l’attacco e stanno facendo passi decisi in questa direzione. Potrebbe non essere l’unico nome in arrivo, perché in questa sessione di mercato il club sta cercando anche altre soluzioni. La trattativa è in fase avanzata e presto si saprà se Mateta diventerà ufficialmente un giocatore del Milan.
Il Milan è vicino a chiudere un’operazione pesante per l’attacco e Jean-Philippe Mateta potrebbe non essere l’unico rinforzo offensivo di questa sessione. Nella notte, un blitz a Londra ha avvicinato in modo concreto il centravanti del Crystal Palace ai rossoneri: intesa raggiunta per l’estate su una base di circa 30 milioni di euro, con accordo di massima col calciatore per un ingaggio tra 3 e 3,5 milioni a stagione più bonus per tre anni. L’ipotesi gennaio prende quota. Non è però escluso che l’operazione venga anticipata già negli ultimi giorni di gennaio. Per farlo, il Milan sarebbe disposto ad aggiungere 5 milioni alla cifra concordata, portando l’investimento complessivo a 35 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma-Nkunku, tutto legato a Mateta: incastro col Milan
Roma lavora a un affare che potrebbe cambiare le sue strategie di mercato.
Il Milan si muove sul mercato in cerca di un attaccante.
