Il Milan spinge per Mateta | serve Nkunku alla Roma

Il Milan lavora per chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. I rossoneri vogliono rinforzare l’attacco e stanno facendo passi decisi in questa direzione. Potrebbe non essere l’unico nome in arrivo, perché in questa sessione di mercato il club sta cercando anche altre soluzioni. La trattativa è in fase avanzata e presto si saprà se Mateta diventerà ufficialmente un giocatore del Milan.

Il Milan è vicino a chiudere un’operazione pesante per l’attacco e Jean-Philippe Mateta potrebbe non essere l’unico rinforzo offensivo di questa sessione. Nella notte, un blitz a Londra ha avvicinato in modo concreto il centravanti del Crystal Palace ai rossoneri: intesa raggiunta per l’estate su una base di circa 30 milioni di euro, con accordo di massima col calciatore per un ingaggio tra 3 e 3,5 milioni a stagione più bonus per tre anni. L’ipotesi gennaio prende quota. Non è però escluso che l’operazione venga anticipata già negli ultimi giorni di gennaio. Per farlo, il Milan sarebbe disposto ad aggiungere 5 milioni alla cifra concordata, portando l’investimento complessivo a 35 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Milan spinge per Mateta: serve Nkunku alla Roma Approfondimenti su Milan Mateta Roma-Nkunku, tutto legato a Mateta: incastro col Milan Roma lavora a un affare che potrebbe cambiare le sue strategie di mercato. Di Marzio: “Milan, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku la Roma, ma …” Il Milan si muove sul mercato in cerca di un attaccante. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milan Mateta Argomenti discussi: Allegri spinge per Dragusin: rivelato il nodo della trattativa tra Milan e Tottenham; Gabbia spinge Malen, poi mano di Pulisic. Gasperini chiede rigori: episodi in Roma-Milan; Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta; Roma-Milan, moviola: giusto il rigore per braccio di Bartesaghi, non c'è quello di Pulisic. Milan a tutta su Mateta: il Crystal Palace non lo convoca per il Nottingham Forest, cosa può succedereL'attaccante francese spinge per trasferirsi in rossonero entro la fine di questo mercato ... calciomercato.com Il Milan punta a portare subito Mateta a Milano e Nkunku potrebbe partireIl Milan si muove nel calciomercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e liberare spazi nella rosa attuale. In questi ultimi giorni di gennaio, il Milan continua a muoversi con determi ... notiziemilan.it Clamoroso Mateta: escluso dai convocati, il francese spinge per il Milan di Allegri! https://www.milannews24.com/mercato-milan-mateta-non-convocato/ #Milan #Mateta #Allegri #Calciomercato #EPL - facebook.com facebook NBA Europe, RedBird spinge: anche il Milan nel basket Gli step ed i possibili ostacoli x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.