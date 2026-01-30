L’attaccante del Milan Nkunku offerto al Napoli

I media parlano di un’offerta concreta per Nkunku, che potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi al Napoli. Gli intermediari hanno proposto il giocatore ai partenopei, in un mercato ancora aperto e molto movimentato. Le trattative sono in corso e i tifosi restano in attesa di sviluppi.

Come scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, alcuni intermediari hanno offerto l'attaccante del Milan Nkunku al Napoli. Ma il club di De Laurentiis ha declinato la proposta, avendo altri piani per rinforzare il reparto avanzato di Antonio Conte.

Il Milan sta cercando di vendere Christopher Nkunku.

Christopher Nkunku, dopo due assenze, è tornato a disposizione del Milan e ha dimostrato di essere in buona forma segnando una doppietta contro l’Hellas Verona.

