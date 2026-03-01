Dai problemi del personale ai subaffidamenti le rimostranze dei lavoratori Tua approdano in consiglio regionale

Le proteste dei lavoratori Tua sulla gestione aziendale sono state portate all’attenzione del consiglio regionale tramite un’interpellanza presentata dal vicepresidente Antonio Blasioli e dal capogruppo Silvio Paolucci. I rappresentanti dei lavoratori si sono lamentati di carenze di personale, di pratiche di subaffidamento considerate eccessive e di altre problematiche legate alla società. La discussione si è svolta in aula, con le richieste di chiarimenti rivolte ai responsabili.

Le rimostranze dei lavoratori Tua sulla gestione della società tra denunce di scarso personale, abuso di subaffidamenti e non solo, arriva n consiglio regionale con una interpellanza del vicepresidente Antonio Blasioli (Pd) e del capogruppo del partito Silvio Paolucci. Sono loro ad annunciarlo riferendo di aver deciso di chiedere risposte direttamente in aula, dopo aver ascoltato i lavoratori nella conferenza dei capigruppo del 24 febbraio e l'obiettivo è, sottolinea, ottenere quelle risposte che continuano a chiedere nonostante i due scioperi già fatti. "Altra questione è che inoltre, aver affidato a operatori privati le tratte marginali, dimostra come le stesse possano essere remunerative, smentendo quindi un ulteriore aspetto della motivazione utilizzata nel 2017.