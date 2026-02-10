Di Livio sulla Juve | Servono tre acquisti per lottare per lo Scudetto Spalletti deve rinnovare Consiglio questo centrocampista ai bianconeri

Di Livio parla chiaro: la Juventus ha bisogno di almeno tre acquisti per essere competitiva nello scudetto. L’ex calciatore suggerisce che Spalletti, nuovo allenatore dei bianconeri, deve rinnovare la rosa e puntare su un centrocampista in più. Ai microfoni di TMW, ha dato consigli concreti su come muoversi sul mercato per migliorare la squadra.

Di Livio ai microfoni di TMW ha analizzato il momento della Juventus consigliando i bianconeri su come muoversi sul calciomercato. Le parole. Il dibattito sul futuro della Juventus e sulla solidità del progetto tecnico avviato in questa stagione si arricchisce di una voce autorevole: quella di Angelo Di Livio. L’indimenticato “Soldatino”, protagonista di mille battaglie in maglia bianconera, ha analizzato ai microfoni di TMW lo stato dell’arte alla Continassa, schierandosi apertamente a favore della continuità e indicando la rotta per tornare ai vertici del calcio italiano. Per Di Livio, il lavoro svolto finora dall’allenatore toscano non deve essere messo in discussione dai recenti passi falsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fabio Capello sottolinea l'importanza della sfida contro la Roma per la Juventus, evidenziando come una vittoria possa riaccendere le speranze di lotta scudetto.

