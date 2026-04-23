Dhammanava Wang | progetto di Sua Maestà Rama X di Thailandia
Nella storica location di Villa Vittoria a Firenze, venerdì 24 aprile dalle ore 9 alle ore 17, si terrà la conferenza internazionale dal titolo "Dhammanava Wang": programma di insegnamento reale per la liberazione dalla sofferenza. Il progetto è stato sviluppato da un'idea di Sua Maestà Rama X di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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