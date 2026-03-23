Hanno accompagnato le truppe britanniche in quasi tutti i teatri operativi, su ogni terreno, dalle sabbie di Aden, quando le Land Rover dello Special Air Service venivano dipinte di rosa per sparire nell’orizzonte alla luce dell’alba, con il soprannome di “Pink Panther”, a ogni spostamento della lunga Guerra Fredda, con la loro classica livrea verde inglese, in patria e nelle basi NATO d’Oltremanica, fino alle fredde montagne dell’Afghanistan, per raggiungere il nemico sulle piste sterrate della lotta al terrorismo. Ora, dopo 70 anni di glorioso servizio, l’iconico fuoristrada progettato da Maurice Wilks nel 1947 si avvia a marce serrate sul viale del tramonto, perché l’Esercito di Sua Maestà ha avviato il ritiro progressivo della sua flotta composta da quasi 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’esercito di Sua Maestà dice addio alle Land Rove

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