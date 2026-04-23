Dfp Meloni | Conti in ordine ma pesano debiti lasciati

Il governo ha dichiarato che i conti pubblici sono in ordine, ma ha ammesso che i debiti lasciati in passato continuano a rappresentare un peso. Questa affermazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa tenuta in una località di vacanza nel Mediterraneo, durante la quale sono stati discussi i risultati finanziari e le questioni di gestione economica. Nessun dettaglio aggiuntivo sui numeri o sulle misure adottate è stato comunicato.

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