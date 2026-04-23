DFB-Pokal | Stuttgart punta alla storia con Undav e Demirovi?

Stasera si gioca la semifinale di DFB-Pokal tra Stuttgart e Freiburg presso la MHP Arena. La squadra di casa spera di raggiungere la seconda finale consecutiva grazie al rientro di Undav e Demirovic, entrambi disponibili per l'incontro. La partita rappresenta un’occasione importante per il club di tentare di scrivere un nuovo capitolo nella propria storia in questa competizione.

? Cosa sapere Stuttgart ospita il Freiburg alla MHP Arena giovedì sera per la semifinale di Pokal.. Il rientro di Undav e Demirovic punta alla seconda finale consecutiva per i padroni di casa.. Stuttgart ospita il Freiburg alla MHP Arena questo giovedì sera per la seconda semifinale della DFB-Pokal, in una sfida che vede i padroni di casa lottare per un traguardo storico. Il derby del Baden-Württemberg mette in campo due ambizioni opposte: da una parte i detentori del titolo cercano di raggiungere la finale della coppa per la seconda consecutiva, dall’altra i visitatori puntano alla seconda scalata verso Berlino. Il clima nell’impianto di casa è già elettrico, con le formazioni ufficiali che delineano un confronto decisivo per la stagione in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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