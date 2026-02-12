Kane e Diaz mandano il Bayern in semifinale di DFB-Pokal

Questa sera Kane e Diaz hanno deciso la partita e hanno portato il Tottenham in semifinale di DFB-Pokal. Il Bayern, invece, si ferma a un passo dalla qualificazione e ora dovrà aspettare un’altra occasione. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati gli attaccanti degli Spurs a fare la differenza.

2026-02-12 00:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Bayern è a una vittoria dalla finale. Harry Kane e Luis Diaz sono andati a segno quando il Bayern Monaco è passato alle semifinali della DFB-Pokal vincendo 2-0 sull’RB Lipsia. L’Allianz Arena è rimasta sbalordita dal silenzio quando Christoph Baumgartner ha segnato quello che sembrava essere un vantaggio iniziale. Tuttavia, c’è stata una tregua per il Bayern poiché l’austriaco è stato giudicato rimontato da una posizione di fuorigioco. Entrambe le squadre hanno poi avuto occasioni nette in un incontro divertente, ma la situazione di stallo è stata finalmente sbloccata al 64? da Kane, che si dice sia in “colloqui intensivi” con il Bayern riguardo al suo futuro.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Kane Diaz Kompany: lo scontro tra DFB-Pokal e Lipsia è una partita da vincere per il Bayern Vincent Kompany ha detto che il Bayern Monaco deve vincere contro l’RB Leipzig nei quarti di finale della DFB-Pokal. Germania, risultati Dfb Pokal: nella coppa tedesca fuori Borussia Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Kane Diaz Non c'è storia col Bayern Monaco: 5-0 all’Amburgo, 14 gol in tre partite e vetta solitariaTerza partita, seconda goleada. Il Bayern Monaco vince 5-0 contro l'Amburgo neopromosso e si ritrova primo in solitaria, unica squadra ancora a punteggio pieno. Decidono i gol di Gnabry (al 3'), ... gazzetta.it Il Lipsia tiene testa al Bayern per un'ora di gioco, ma appena dopo una traversa di Rômulo il portiere Vandevoordt commette fallo in area di rigore e Kane non sbaglia. 3 minuti più tardi Luis Díaz porta la squadra di Kompany sul 2-0 e chiude la gara Il Bayern x.com Una media folle: 3,7 gol segnati a partita Contro un Hoffenheim in 10 dal 17’, il Bayern Monaco ha vita facile. Sono 5 le reti questa volta: doppietta su rigore per Harry Kane e tripletta per Luis Díaz La squadra di Kompany è 1ª a +6 sul Borussia Dortmund - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.