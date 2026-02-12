Kane e Diaz mandano il Bayern in semifinale di DFB-Pokal

Da justcalcio.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Kane e Diaz hanno deciso la partita e hanno portato il Tottenham in semifinale di DFB-Pokal. Il Bayern, invece, si ferma a un passo dalla qualificazione e ora dovrà aspettare un’altra occasione. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati gli attaccanti degli Spurs a fare la differenza.

2026-02-12 00:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Bayern è a una vittoria dalla finale. Harry Kane e Luis Diaz sono andati a segno quando il Bayern Monaco è passato alle semifinali della DFB-Pokal vincendo 2-0 sull’RB Lipsia. L’Allianz Arena è rimasta sbalordita dal silenzio quando Christoph Baumgartner ha segnato quello che sembrava essere un vantaggio iniziale. Tuttavia, c’è stata una tregua per il Bayern poiché l’austriaco è stato giudicato rimontato da una posizione di fuorigioco. Entrambe le squadre hanno poi avuto occasioni nette in un incontro divertente, ma la situazione di stallo è stata finalmente sbloccata al 64? da Kane, che si dice sia in “colloqui intensivi” con il Bayern riguardo al suo futuro.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Kane Diaz

Kompany: lo scontro tra DFB-Pokal e Lipsia è una partita da vincere per il Bayern

Vincent Kompany ha detto che il Bayern Monaco deve vincere contro l’RB Leipzig nei quarti di finale della DFB-Pokal.

Germania, risultati Dfb Pokal: nella coppa tedesca fuori Borussia Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kane Diaz

Non c'è storia col Bayern Monaco: 5-0 all’Amburgo, 14 gol in tre partite e vetta solitariaTerza partita, seconda goleada. Il Bayern Monaco vince 5-0 contro l'Amburgo neopromosso e si ritrova primo in solitaria, unica squadra ancora a punteggio pieno. Decidono i gol di Gnabry (al 3'), ... gazzetta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.