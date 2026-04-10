Muore detenuto a Viterbo | era in carcere con diabete e tumore Il garante Anastasia | Non doveva stare in cella

Un detenuto è deceduto nel carcere di Viterbo nonostante le sue condizioni di salute gravi, tra cui diabete e tumore. Era in cella con la necessità di cure continue e di accesso a trattamenti esterni. Il garante dei detenuti ha affermato che la sua permanenza in carcere non era prevista data la gravità delle patologie. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione sanitaria all’interno della struttura.