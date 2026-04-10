Muore detenuto a Viterbo | era in carcere con diabete e tumore Il garante Anastasia | Non doveva stare in cella
Un detenuto è deceduto nel carcere di Viterbo nonostante le sue condizioni di salute gravi, tra cui diabete e tumore. Era in cella con la necessità di cure continue e di accesso a trattamenti esterni. Il garante dei detenuti ha affermato che la sua permanenza in carcere non era prevista data la gravità delle patologie. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione sanitaria all’interno della struttura.
Era in carcere nonostante le sue patologie gravi e la necessità costante di accedere a cure esterne: morto un detenuto a Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Muore detenuto di 69 anni al reparto di medicina protetta del Santa Rosa Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/muore-detenuto-69-anni-al-reparto-medicina-protetta-del-santa-rosa/ - facebook.com facebook