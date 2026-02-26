Detenuto nel carcere minorile Beccaria picchia 5 agenti e li ferisce | Sì allo spray al peperoncino alla Polizia

Un giovane detenuto nel carcere minorile di Milano ha aggredito cinque agenti al ritorno dall'ora d'aria. L'episodio si è verificato all’interno della struttura e ha coinvolto un tentativo di aggressione che ha richiesto l’intervento degli agenti. La situazione ha portato a conseguenze immediate per le persone coinvolte, mentre si stanno valutando eventuali misure di sicurezza e interventi successivi.

Al rientro dall'ora d'aria, un ragazzo detenuto nel carcere minorile Beccaria di Milano, avrebbe colpito e ferito cinque agenti. Tre di loro sarebbero in gravi condizioni. Milano, 26 febbraio 2026 – Ennesimo episodio di violenza, nella serata di giovedì, all'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano,...