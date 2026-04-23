destinare alla ricerca un gesto davvero nobile

Ogni anno, i contribuenti italiani possono decidere di devolvere il 5x1000 delle proprie tasse a sostegno della ricerca sanitaria. Questa scelta permette di finanziare progetti e studi medici senza comportare spese extra, rappresentando un modo semplice e diretto per contribuire allo sviluppo delle scienze mediche. La decisione di destinare questa quota si inserisce tra le opzioni di scelta di destinazione del 730 o Modello Unico.

Destinare il 5x1000 alla ricerca sanitaria rappresenta una scelta concreta con cui i contribuenti possono sostenere il progresso medico senza alcun costo aggiuntivo. La normativa italiana prevede infatti la possibilità di devolvere una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, tra cui rientra a pieno titolo la ricerca in ambito sanitario. Le modalità di accesso al contributo e l’individuazione degli enti beneficiari sono stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, che definisce criteri e categorie ammesse. Possono partecipare al riparto gli enti già destinatari di finanziamenti pubblici per la ricerca sanitaria, le...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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