A Crotone, un ragazzo di 16 anni di origini pakistane ha trovato un portafoglio smarrito e, invece di tenerlo, lo ha consegnato alla Questura. La Polizia ha lodato il suo comportamento, che ha attirato l’attenzione sulla sua integrità. L’episodio si è verificato nel centro cittadino e ha coinvolto anche altri cittadini presenti, che hanno assistito alla consegna del portafoglio.

È stato restituito un portafoglio smarrito grazie all’intervento di un giovane di origine pakistana, che ha consegnato il bene alle forze dell’ordine. Il gesto, avvenuto ieri sera sul lungomare di Crotone, è stato elogiato dalla Polizia di Stato e dal Questore, che hanno sottolineato il valore civico e l’importanza dell’accoglienza. Il ritrovamento e la consegna del portafoglio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella serata di ieri, quando Abdul, un ragazzo di 16 anni originario del Pakistan, stava passeggiando sul lungomare di Crotone. Durante la sua camminata, il giovane ha notato un portafoglio abbandonato, al cui interno si trovavano denaro, documenti e carte di credito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crotone, sedicenne trova portafoglio pieno di soldi e lo consegna in Questura: il nobile gesto di Abdul

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