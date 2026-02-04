Niscemi il Comune alla ricerca di immobili da destinare agli sfollati

Il Comune di Niscemi cerca immobili da assegnare alle famiglie sfollate. L’amministrazione ha avviato una ricognizione per individuare case libere da destinare a chi ha perso la propria abitazione. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide e concrete per aiutare chi si trova senza una sistemazione stabile. La ricerca riguarda immobili privati e pubblici, con l’intenzione di recuperare spazi utili in tempi brevi.

Gli eventi franosi che hanno colpito Niscemi hanno fatto scattare l'emergenza abitativa nella zona rossa, con decine di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case perché a rischio crollo. Per questo motivo, il sindaco Massimiliano Conti ha fatto pubblicare sul sito del Comune un avviso per una prima ricognizione degli immobili liberi, da acquistare o affittare per poi destinarli ai nuclei familiari colpiti dalla tragedia. Per "soddisfare le esigenze abitative, temporanee o permanenti", si legge nel testo. I proprietari di abitazioni disponibili dovranno indicare ai tecnici comunali la tipologia di immobile, lo stato di conservazione e i dati catastali, oltre a compilare il modulo fornito da consegnare agli uffici competenti.

