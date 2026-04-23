Design Racca Trussardi | Partnership con nautica racconta eleganza italiana

Il marchio di moda ha annunciato una collaborazione nel settore nautico, rafforzando il suo impegno nel rappresentare l’eleganza italiana oltre i confini della moda tradizionale. La partnership coinvolge settori come l’arredamento, i mobili, i profumi e gli occhiali, confermando come l’azienda si proponga di offrire uno stile di vita completo. Questa iniziativa mira a consolidare la presenza del brand in ambiti diversi, mantenendo il suo legame con l’eccellenza italiana.

(Adnkronos) – “Trussardi nasce come brand di lifestyle. Va ben oltre la moda e abbraccia uno stile di vita che va dall'arredo, ai mobili, ai profumi, agli occhiali e racconta l'eleganza italiana. L'idea della partnership con il mondo della nautica, che con il suo savoir faire racconta l'eleganza italiana, è sorta in modo del tutto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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