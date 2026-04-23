Durante la Milano Design Week 2026, lo chef Francesco Sodano presenta il ristorante Famiglia Rana in un evento che unisce il mondo del design e della gastronomia. Questa iniziativa coinvolge l’allestimento di uno spazio dedicato, creando un collegamento tra la creatività progettuale e l’esperienza culinaria. La partecipazione si inserisce nel programma della manifestazione, senza specificare ulteriori dettagli sui partner o sulle modalità di allestimento.

? Cosa sapere Lo chef Francesco Sodano porta il ristorante Famiglia Rana alla Milano Design Week 2026.. La collaborazione con Antonio Marras unisce cucina stellata e design nel temporary bistrot.. Lo chef Francesco Sodano porta la sua cucina stellata nel cuore pulsante della Milano Design Week 2026 attraverso il temporary bistrot di Famiglia Rana, situato all’interno dello spazio creativo di NonostanteMarras. L’appuntamento con il Fuorisalone vede la collaborazione tra la visione estetica dello stilista Antonio Marras e l’eccellenza gastronomica del ristorante veronese, nato a Oppeano. Lo spazio espositivo ha abbandonato le tinte pastello degli anni scorsi per abbracciare una tavolozza cromatica più decisa, evocando un’atmosfera balneare fatta di sdraio, ombrelloni e vasche, dove il design si fonde con un senso di relax mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design e stelle Michelin: il gusto di Sodano conquista il Fuorisalone

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