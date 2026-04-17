FuoriSalone Brera conquista il design
Durante la diciassettesima edizione della Brera Design Week, la zona di Brera si conferma come una delle destinazioni principali del FuoriSalone. Quest'anno, è stata introdotta una novità chiamata Passport, uno strumento in fase di test che permette di accedere agli eventi previa registrazione. Tuttavia, il Passport non sostituisce le code e non garantisce accesso prioritario.
Diciassettesima edizione per la Brera Design Week, che si conferma tra le destinazioni più valide del FuoriSalone: questa stagione parte la sperimentazione del Passport, strumento – ancora in fase beta- per accedere previo registrazione agli eventi, ma attenzione non è una salta-coda. Curata da da Studiolabo, l’iniziativa il percorso si snoda attorno al tema Essere Progetto, ossia guardare al design come processo culturale, che parte dall’installazione Albori di Stark al Castello Sforzesco fino a Portanuova con il social dining di CasaBuri. Complice un tessuto urbano favorevole, qui hanno casa 217 showroom permanenti, il quartiere degli artisti può contare su spazi emblematici.🔗 Leggi su Panorama.it
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FuoriSalone, Brera conquista il designPiù di duecento le iniziative del quartiere, dove parte la sperimentazione del FuoriSalone Passport per accedere agli eventi, ma non è un salta-coda. panorama.it
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