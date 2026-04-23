Derby al Palapulerà | sfida decisiva per il primato della Basket B

Domenica al Palapulerà si terrà una partita di basket tra Basket Academy Catanzaro e Redel Viola Reggio Calabria. La sfida è valida per la classifica della Basket B e potrebbe determinare la posizione di vertice del campionato. La partita vedrà affrontarsi due squadre che lottano per consolidare il primato e ottenere punti preziosi in vista delle prossime gare.

? Cosa sapere Basket Academy Catanzaro e Redel Viola Reggio Calabria si sfidano domenica al Palapulerà.. L'esito della sfida Basket B stabilirà la vetta del girone e la griglia playoff.. Domenica prossima il Palapulerà ospita il super derby tra Basket Academy Catanzaro e Redel Viola Reggio Calabria, un incontro che la società ha ufficialmente battezzato Giornata Giallorossa per celebrare l’appartenenza ai colori sociali. La sfida si inserisce nel calendario della Basket B interregionale come l’ultima tappa della stagione regolare, un momento in cui ogni canestro pesa sul destino finale delle due formazioni. Per la Viola di Reggio Calabria si tratta di una battaglia per la vetta del girone, mentre l’Academy punta a blindare il quinto posto, posizione fondamentale per determinare la posizione nella griglia dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby al Palapulerà: sfida decisiva per il primato della Basket B Notizie correlate Corinthians-Flamengo: la sfida decisiva per il primatoStasera l’Itaquera si trasforma in un campo di battaglia calcistica dove i due giganti del calcio brasiliano, Corinthians e Flamengo, si sfidano per... Cuneo-Vallefoglia: sfida decisiva per il primato e l’EuropaLa sfida decisiva per il primato del girone B dei play-off Challenge Cup vede protagoniste l’Honda Cuneo Granda Volley e la Vallefoglia, in programma... Aggiornamenti e dibattiti Basket B interregionale, al Palapulerà Giornata Giallorossa per il super derby Academy-ViolaBasket Academy Catanzaro vs Redel Viola Reggio Calabria, il cosiddetto super derby di Calabria del basket, è stato indicato dalla società quale Giornata Giallorossa della stagione. Pertanto, sono so ... catanzaroinforma.it Derby da dentro o fuori: Varese a Cantù per blindare i playoff e rassicurare i tifosiAl PalaDesio la sfida numero 150: biancorossi a caccia di punti pesanti, ma servirà continuità contro una Cantù più solida e pericolosa ... laprovinciadivarese.it