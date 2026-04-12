Domenica 12 aprile alle 17 si svolge al Pala Megabox di Pesaro la partita tra Honda Cuneo Granda Volley e Vallefoglia, valida per i play-off Challenge Cup del girone B. La sfida determina il primato nel girone e coinvolge due squadre che si contendono la posizione di testa. La gara si presenta come un momento cruciale per entrambe, con le formazioni pronte a sfidarsi sul campo.

La sfida decisiva per il primato del girone B dei play-off Challenge Cup vede protagoniste l’Honda Cuneo Granda Volley e la Vallefoglia, in programma questa domenica 12 aprile alle ore 17 presso il Pala Megabox di Pesaro. Il confronto odierno rappresenta lo snodo cruciale per determinare chi si assaggerà il primo posto nel gruppo, garantendo così l’accesso alla finale play-off che si disputerà il 18 aprile sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, con la conquista del pass per la Challenge Cup della prossima stagione in palio. L’equilibrio tattico e la gestione del vantaggio piemontese. Le compagini di Cuneo arrivano a Pesaro con un vantaggio competitivo importante in classifica, avendo accumulato 10 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuneo-Vallefoglia: sfida decisiva per il primato e l’Europa

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