Stasera l’Itaquera si trasforma in un campo di battaglia calcistica dove i due giganti del calcio brasiliano, Corinthians e Flamengo, si sfidano per il primato. L’incontro, fissato alla Neo Química Arena, vedrà allo schermo le telecamere di Premiere, Record e Cazé TV, mentre le formazioni ufficiali sono già state confermate. Si tratta dello scontro più atteso dell’anno dopo la Supercopa Rei vinta dal Timão con il punteggio di 2-0 contro Mané Garrincha, ma anche dopo le recenti vittorie del Flamengo nelle coppe internazionali. I dati storici pesano sulla partita: negli ultimi dieci incontri diretti, il Flamengo ha ottenuto cinque successi, contro tre vittorie del Corinthians e due pareggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corinthians-Flamengo: la sfida decisiva per il primato

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