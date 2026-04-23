Al MAXXI di Roma si è tenuto un dibattito che ha visto la partecipazione di figure pubbliche come Tajani, Calenda e Di Bella, incentrato sul libro di Buccini. La discussione si è concentrata sull’autonomia strategica dell’Europa e sulla situazione delle democrazie, con particolare attenzione alle sfide sorte dopo l’11 settembre. L’evento ha visto confronti su temi legati alla sovranità europea e alle recenti tensioni politiche a livello globale.

? Cosa sapere Tajani, Calenda e Di Bella discutono il libro di Buccini presso il MAXXI di Roma.. L'analisi affronta l'autonomia strategica europea e l'instabilità delle democrazie dopo l'11 settembre.. Al MAXXI di Roma, il dibattito su Tyrannis ha riunito Antonio Tajani, Carlo Calenda, Antonio Di Bella e Alessia Melcangi per analizzare come l’instabilità globale stia scardinando le fondamenta delle democrazie liberali. L’evento dedicato al nuovo volume di Goffredo Buccini ha trasformato la sede del museo in un laboratorio dove la cronologia degli ultimi trent’anni è stata passata al setaccio. Il punto di partenza della riflessione si è concentrato sulla fine dell’illusione che regnava negli anni Novanta, quando si credeva che l’ordine liberale fosse ormai consolidato e definitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Democrazie in crisi: il dibattito al MAXXI per un’Europa sovrana

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