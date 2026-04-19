In molte democrazie occidentali considerate mature si percepisce un senso di malessere diffuso. Tra le classi dirigenti si nota una continua ricerca di nuove strategie e approcci, mentre tra le giovani generazioni cresce la sfiducia verso istituzioni e meccanismi di rappresentanza. Questa situazione viene analizzata da un esperto che evidenzia come tali segnali coinvolgano diversi livelli della società e delle strutture politiche.

Emerge, nelle tradizionali democrazie occidentali, cosiddette mature, una sensazione diffusa di malessere che, tra le classi dirigenti, conduce alla affannosa ricerca di nuove posture e, tra le nuove generazioni, conduce ad una sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di rappresentanza. Laddove i paradigmi politici, economici e sociali, tipici della seconda metà del XX secolo, sintetizzabili in Europa nelle democrazie parlamentari e nell’economia sociale di mercato, appaiono non più efficienti, le rivoluzioni tecnologiche con nuove forme di comunicazione (e formazione) rischiano di appannare, se non azzerare, la memoria storica presso le nuove generazioni, accelerandone il senso di smarrimento individuale e di incertezza collettiva.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa e il malessere delle democrazie. L’analisi di Magliano

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