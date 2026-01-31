Blitz di +Europa al congresso di Democrazia sovrana popolare a Roma

Matteo Hallissey di +Europa ha fatto irruzione al congresso di Democrazia sovrana popolare, che si sta svolgendo all’Hotel Ergife di Roma. Il presidente dei Radicali Italiani ha interrotto i lavori, senza preavviso, scatenando sorpresa tra i presenti. Al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni dell’azione.

(LaPresse) Blitz di Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali Italiani, al congresso di Democrazia sovrana popolare in corso all’Hotel Ergife di Roma. Hallissey ha esposto una bandiera ucraina e una dell’Unione europea durante l’evento. L’iniziativa ha provocato una breve colluttazione, rapidamente interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine. «Abbiamo deciso di fare un flash mob pacifico perché riteniamo inaccettabile che al congresso di un partito italiano venga invitato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov», ha spiegato Hallissey. «Vista la presenza di numerose bandiere della Federazione russa, abbiamo portato una bandiera ucraina e una dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Democrazia Sovrana Popolare, movimento politico guidato da Marco Rizzo e Francesco Toscano, tiene la sua terza assemblea regionale a Porto Recanati.

Democrazia sovrana popolare ha presentato la mozione

