Delusione Reyer Schio corsara al Taliercio | per lo scudetto servirà gara-3

Nella partita giocata al Taliercio, l'Umana Reyer femminile ha subito una sconfitta contro la formazione di Schio, che ha prevalso con un risultato che porta la serie alle gare di spareggio. La cornice dello stadio era piena, con il pubblico presente in ogni settore, e la squadra ospite ha conquistato la vittoria, rendendo necessaria una terza sfida per determinare quale delle due avanzerà nella competizione.

Non riesce la seconda impresa all'Umana Reyer femminile. In un Taliercio pieno in ogni ordine di posto, è la Famila Schio ad esultare e dominare. Finisce 53-74, lo scudetto si deciderà in gara-3, di nuovo a Schio, domenica 26 aprile.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLe.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Grande Reyer: vince a Schio 71-60, lo scudetto si gioca al TaliercioUn'Umana Reyer dominante in difesa supera Schio in trasferta per 71-60 nella prima gara delle finali scudetto (che si gioca al meglio delle tre... Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochiÈ ormai tutto pronto al Taliercio per la gara-2 delle finali scudetto tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio.