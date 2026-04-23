A Castel Maggiore si è verificato un episodio di delitto-suicidio che ha coinvolto due persone, lasciando la comunità sotto shock. Un amico delle vittime ha espresso il suo dolore, sottolineando il legame di lunga data che aveva con loro, sia a livello umano che musicale. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i residenti cercano di comprendere cosa abbia portato a questa tragica sequenza di eventi.

Bologna, 23 aprile 2026 – “È un dolore insopportabile. Con loro, da una vita intera, avevo un legame umano e musicale”. Roberto Scaglioni, amico di vecchia data di Mauro e Adriana, non si dà pace e non può credere a quanto accaduto: “Sapevo ci fossero dei problemi, senza saperne l’entità, e che non andassero molto d’accordo, ma mai avrei pensato a una cosa del genere – dice –. Erano due persone gentilissime, intelligenti ed educate. Entrambi avevano un grande tatto ”. Il ricordo: “Si erano conosciuti grazie alla musica”. La voce si spezza ripensando all’unione tra i due: “Si erano conosciuti grazie alla musica: lui era in cerca di una partner per cantare e lei ha deciso di unirsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto-suicidio a Castel Maggiore, il ricordo dell’amico Roberto: “Un dolore insopportabile”

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