A Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, si è verificato un episodio che ha portato alla scoperta di due persone decedute nella loro abitazione. Nella giornata di martedì 21 aprile, sono stati trovati senza vita un uomo di 73 anni e la moglie di 63 anni. Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di un omicidio-suicidio come causa delle morti. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale.

Un tragico episodio ha scosso la tranquillità di Torre Verde, frazione del comune di Castel Maggiore, dove nella giornata di martedì 21 aprile sono stati rinvenuti senza vita Mauro Zaccarini, di 73 anni, e la moglie Adriana Mazzanti, di 63 anni. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della loro abitazione, a seguito dell’allarme lanciato dal figlio dell’uomo, il quale, non riuscendo a stabilire un contatto con il genitore, si era recato sul posto. Le autorità, giunte tempestivamente nell’abitazione, stanno ora indagando su un possibile scenario di omicidio-suicidio, avendo accertato che la coppia era coinvolta in una fase di separazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Castel Maggiore: l’ipotesi omicidio-suicidio scuote Torre Verde

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