Una coppia di anziani è stata trovata morta in una casa di Torre Verde, in provincia di Bologna. La donna di 63 anni è stata trovata a terra senza vita, mentre il marito di 73 anni si sarebbe impiccato. Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di un omicidio-suicidio, ma non sono ancora state rese note ufficialmente le cause del decesso. La comunità locale si è stretta intorno alla vicenda, ancora sotto indagine.

Un tragico ritrovamento ha sconvolto la comunità rurale di Torre Verde, nel bolognese. Una donna di 63 anni è stata trovata riversa a terra senza vita e il marito di 73 anni si sarebbe impiccato. A trovarli è stato il figlio In un appartamento a Castel Maggiore, precisamente a Torre Verde, nel Bolognese, i carabinieri si sono trovati difronte ad una scena scioccante.All’interno della loro casa, sono stati trovati morti moglie e marito, lei di 63 anni e lui di 73. Stando alle primissime informazioni trapelate, la donna è stata rinvenuta a terra, mentre il coniuge si sarebbe ucciso. Secondo quanto riportaRepubblica,a fare la macabra scoperta sarebbe stato il figlio45enne della coppia intorno all’ora di pranzo, che essendosi preoccupato perché non aveva notizie dei genitori, si è precipitato a casa loro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Castel Maggiore, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio, il 73enne trovato impiccato

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