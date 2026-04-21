Un giovane fermato dai carabinieri ha confessato di aver ucciso Vincenzo Iannitti durante un interrogatorio notturno davanti al pubblico ministero. La confessione è arrivata dopo alcune ore di ascolto, durante le quali il sospettato ha fornito dettagli sul fatto di sangue. La polizia sta ora verificando le sue dichiarazioni e raccogliendo ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell’omicidio. La vittima aveva precedenti penali e il fatto si è verificato in un'area urbana.

Ha confessato il giovane fermato per l'omicidio di Vincenzo Iannitti. Nel corso dell'interrogatorio reso nella notte dinanzi al pubblico ministero della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere che segue le indagini ha ammesso di aver colpito il ventenne con due coltellate e di averne lanciato il corpo in un cavedo adiacente alla propria abitazione a San Castrese di Sessa Aurunca e di averne poi occultato il cadavere. ll fermato, un diciannovenne di origini rumene amico della vittima, deve adesso rispondere delle accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Lo ha raggiunto con due coltellate, poi lo ha lanciato dal balcone nel cavedio.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La morte di Vincenzo Iannitti, confessa l'omicidio il giovane fermato dai carabinieri

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