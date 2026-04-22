Omicidio di Niko Tacconi il nodo impunibilità | Bellini interdetto dal tribunale di Ascoli e seguito dal Sert

Il tribunale di Ascoli ha deciso di interdire temporaneamente Emanuele Bellini, 54 anni, coinvolto nel caso dell’omicidio di Niko Tacconi. Bellini, che si trova attualmente in carcere, è seguito anche dal Sert, il servizio per le dipendenze. La vicenda giudiziaria riguarda l’imputazione a carico di Bellini, mentre si prosegue con le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ascoli, 22 aprile 2026 – E’ imputabile Emanuele Bellini, il 54enne ascolano in carcere per l’omicidio di Niko Tacconi? Un punto interrogativo di grande rilevanza perché dalla risposta dipende il fatto che l’uomo possa subire un processo e una condanna penale o essere affidato ad una Rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza istituite per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l’assegnazione a casa di cura e custodia. Le Rems hanno sostituito gli ospedali psichiatrici...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio di Niko Tacconi: arrestato il 54enne Emanuele Bellini | Cronache Ancona x.com