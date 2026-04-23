Delitto di Garlasco spuntano audio inediti | Ipotesi depistaggio nelle indagini

Un esposto riguardante un possibile depistaggio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è stato presentato alla procura di Milano dallo studio legale Gasperini Fabrizi. Contestualmente, sono stati diffusi nuovi audio inediti che potrebbero fornire ulteriori elementi sul caso. La vicenda riguarda le indagini condotte nell’area pavese e le eventuali irregolarità emerse nel corso delle verifiche.

Un esposto su un possibile depistaggio nell'inchiesta pavese sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è stato depositato alla procura di Milano da parte dello studio legale Gasperini Fabrizi. L'esposto contiene vari audio “relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della.🔗 Leggi su Milanotoday.it DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE. Notizie correlate Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indaginiGarlasco (Pavia), 23 aprile 2026 - Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara... Garlasco, gli audio sulla “pista alternativa”: «È un depistaggio»Un esposto con più audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull’omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l'amico morto suicida; Garlasco, il mistero delle impronte vicino alle scale oltre alla 33: una sul muro, un'altra di un piede; Garlasco in Tv, caos sui nuovi testimoni e il mistero del cerchietto di Chiara: le parole di Alberto Stasi; Garlasco, l'impronta femminile di un piede nudo 37-38 con alluce valgo (non è di Chiara). Il killer è una donna?. Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indaginiPressioni per deviare le indagini e conversazioni carpite: nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. Degli audio aveva parlat ... milanotoday.it Garlasco, nuova pista sul movente di Chiara Poggi: chiavetta Usb e kit di armi sotto esameDelitto di Garlasco, nuovi testimoni e perizie riaprono lo scenario investigativo Nuovi dettagli emergono sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiar ... assodigitale.it MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: in base alle indiscrezioni sulla consulenza psicologica fatta dai Carabinieri del Racis, Andrea Sempio avrebbe un’innata propensione alla menzogna. Ma quali bugie avrebbe potuto raccontare A #StorieItaliane il confronto - facebook.com facebook