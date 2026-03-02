Il superG cancellato a Garmisch verrà recuperato | definiti data e orario

La FIS ha annunciato che il superG cancellato ieri a Garmisch-Partenkirchen a causa della nebbia si svolgerà in una nuova sede. È stata stabilita una data e un orario, che sono stati comunicati ufficialmente. La gara sarà recuperata e si terrà nella stessa settimana, con dettagli ancora da confermare definitivamente.

La FIS ha riprogrammato il supergigante cancellato ieri a Garmisch-Partenkirchen causa nebbia, stabilendo una nuova sede e definendo già (almeno in via provvisoria) data e orario della competizione. Come da previsioni sarà Courchevel ad ospitare il superG non disputato in Germania domenica 1° marzo, portando quindi da due a tre le gare veloci previste nella località savoiarda nell'arco del weekend 13-15 marzo. Il recupero andrà in scena venerdì 13 marzo dalle ore 11.00 sulla pista "L'Eclypse", già teatro dei Campionati Mondiali 2023, che vedrà poi lo svolgimento di una discesa libera sabato e di un altro supergigante domenica. Tornano ad essere dunque tre i superG ancora in calendario da qui a fine stagione, con l'ultimo atto che si terrà durante le Finali di Lillehammer.