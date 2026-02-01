Questa sera alle 20:45 il Milan si presenta al 'Dall'Ara' di Bologna per la conferenza stampa di Allegri. L’allenatore rossonero spiegherà le strategie in vista della partita valida per la 23ª giornata di Serie A. I tifosi sono ansiosi di sapere le ultime novità e le scelte dell’allenatore prima di scendere in campo.

Archiviato il pareggio esterno (1-1) contro la Roma, il Milan di Massimiliano Allegri si proietta già - mentalmente - alla seconda trasferta consecutiva, quella in programma martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, al 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Avversari, i rossoblù di Vincenzo Italiano. Bologna-Milan è valida per la 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Per i rossoneri è vietato sbagliare. Bisognerà mantenere il ritmo costante e giusto, visto anche che il Napoli, in piena lotta per la Champions League, ha vinto ieri sera contro la Fiorentina. Ai rossoneri di Massimiliano Allegri servono punti importanti per tenere viva anche la corsa Scudetto contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Approfondimenti su Bologna Milan

A MILANELLO CON PEPPE DI STEFANO - LE GIORNATE DI ALLEGRI, MODRIC E MAIGNAN | #milan #milanello

Ultime notizie su Bologna Milan

