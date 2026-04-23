Deficit sotto il 3% | il piano del Governo per salvare l’economia

Il Governo ha approvato il Documento di finanza pubblica, stabilendo come obiettivo il mantenimento del deficit sotto il 3 per cento. La decisione mira a stabilizzare le finanze pubbliche e a rispettare le normative europee vigenti. La misura si inserisce in un quadro di interventi mirati a sostenere l’economia nazionale e a garantire la sostenibilità del debito pubblico nel medio termine.

? Cosa sapere Il Governo approva il Documento di finanza pubblica con obiettivo deficit sotto il 3 per cento.. La crescita del PIL è rivista allo 0,6 per cento per i rischi in Medio Oriente.. Il Consiglio dei ministri ha approvato questo giovedì 23 aprile 2026 il Documento di finanza pubblica, fissando l’obiettivo di rientrare sotto la soglia del deficit del 3 per cento entro la fine dell’anno per uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027. L’analisi della nota presentata da Giorgetti rivela un quadro economico caratterizzato da una crescita del PIL reale prevista allo 0,6 per cento, un dato che risulta inferiore rispetto allo 0,7 per cento stimato nel documento programmatico di finanza pubblica dello scorso ottobre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deficit sotto il 3%: il piano del Governo per salvare l’economia Il RESET Finale: Ti stanno mettendo il LORO debito in tasca Notizie correlate Lavoro, il piano del Governo: nuovi sgravi per salvare le assunzioniIl governo Meloni prepara un intervento d’urgenza per il prossimo Primo Maggio con l’obiettivo di stabilizzare gli incentivi alle assunzioni,... NATO, il piano di Merz: evitare la scissione per salvare l’economiaIl cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso la ferma volontà di preservare l’unità dell’Alleanza Atlantica, dichiarando a Berlino che la NATO... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il rapporto deficit-Pil resta sopra il 3%: l’Italia non esce dalla procedura Ue; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Deficit/Pil al 3,1%, l'Italia fuori dalla procedura Ue solo nel 2027. Meloni: I primi dati sul Pil sempre sottostimati, una beffa. Cosa cambia ora; Eurostat conferma: deficit Italia al 3,1%. Fuori procedura Ue solo nel 2027. Dfp, Giorgetti: deficit sotto 3% PIL entro quest'anno(Teleborsa) - Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/PIL sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3 per cento entro quest'anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un pro ... finanza.repubblica.it Deficit/pil 2025 al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazione. Niente mani libere sulla spesa per la difesaNiente clausola di salvaguardia per la difesa: il governo Meloni non potrà aumentare la spesa in armi fuori dai vincoli europei ... ilfattoquotidiano.it Deficit ancora sopra al 3%: l’Italia rimarrà sotto procedura d’infrazione UE #GovernoMeloni #UE #proceduradinfrazione x.com Deficit ancora sopra al 3%: l’Italia rimarrà sotto procedura d’infrazione UE #GovernoMeloni #UE #proceduradinfrazione - facebook.com facebook