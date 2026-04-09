NATO il piano di Merz | evitare la scissione per salvare l’economia

Il cancelliere tedesco ha dichiarato che la NATO è il pilastro principale per la sicurezza collettiva e ha espresso la volontà di evitare una scissione dell’Alleanza. Durante un intervento a Berlino, ha sottolineato come mantenere l’unità sia essenziale per salvaguardare l’economia e la stabilità della regione. La sua posizione si inserisce nel dibattito internazionale sulla coesione tra gli alleati nel contesto attuale.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso la ferma volontà di preservare l’unità dell’Alleanza Atlantica, dichiarando a Berlino che la NATO rappresenta il pilastro fondamentale per la tutela della sicurezza collettiva. Durante un intervento non programmato presso la cancelleria, il leader tedesco ha sottolineato l’importanza di agire con estrema lucidità e senza precipitosi eccessi emotivi per evitare qualsiasi forma di scissione all’interno dell’organizzazione. La stabilità transatlantica alla prova del Golfo. Le recenti tensionzioni registrate nella regione del Golfo hanno assunto una rilevanza geopolitica superiore, venendo interpretate da Merz come una vera e propria prova di resistenza per i rapporti tra Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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