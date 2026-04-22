Meloni | sciagurato Superbonus impedisce uscita da procedura infrazione

Il governo ha dichiarato che il Superbonus, una misura adottata per incentivare lavori edilizi, ha causato un incremento significativo della spesa pubblica, impedendo di raggiungere un deficit inferiore al 3% anche nel 2025, secondo le stime dell’Istat. La ministra ha commentato che questa situazione rende difficile uscire dalla procedura di infrazione, sottolineando che l’esborso di miliardi di euro ha pesato sulle finanze statali.

La scomparsa di Biagio De Giovanni, Pittella: Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista Addio a Biagio De Giovanni. Filosofo, accademico e politico napoletano, aveva 95 anni Un anno senza Papa Francesco. Un’assenza sentita anche dal mondo del calcio Roma, 22 apr. (askanews) – “Fa arrabbiare constatare che, anche prendendo per buone le attuali stime Istat, saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l’esborso di miliardi di euro per il superbonus. La sciagurata misura del governo di sinistra del Conte II, al momento, impedisce all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione, togliendo al Governo margine di spesa da destinare alla sanità pubblica, alla scuola, al sostegno dei redditi più bassi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Meloni: "Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura Ue, fa rabbia""Fa arrabbiare" che "saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l'esborso di... Leggi anche: Il deficit scende ma non troppo: per l’Istat è al 3,1% e l’uscita dalla procedura d’infrazione Ue è rimandata Contenuti e approfondimenti Meloni: sciagurato Superbonus impedisce uscita da procedura infrazioneRoma, 22 apr. (askanews) - Fa arrabbiare constatare che, anche prendendo per buone le attuali stime Istat, saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato ... notizie.tiscali.it Meloni: Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura Ue, fa rabbiaDal Cdm arriva anche il riassetto degli incarichi: Balboni va alla Giustizia, Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Cannella alla Cultura, Bizzotto al Mimit e Dell’Utri agli Esteri ... ilgiornale.it