deficit modello albania energia le rivendicazioni di meloni

Il governo ha dichiarato che il deficit pubblico è passato dall’8,1% al 3,1% in tre anni e mezzo, attribuendo il miglioramento ai provvedimenti presi durante questo periodo. La premier ha anche citato il modello adottato, paragonandolo a quello di un paese europeo. In aggiunta, ha evidenziato come le questioni energetiche siano state affrontate e rivendicate come risultati ottenuti dall’attuale amministrazione.

“Ci siamo insediati con un deficit all’8,1%, oggi è al 3,1%: i conti italiani sono in ordine grazie al lavoro fatto dal governo in questi tre anni e mezzo”. L’arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cipro per il vertice informale europeo coincide con alcune precisazioni che il premier è costretto a fare circa numeri e strategie legate ai parametri europei. “Avrei voluto scendere sotto il 3? Certo. Avrei voluto fare ancora meglio? Certo. Ma nessuno può dire che oggi l’Italia non abbia i conti in ordine”, replica alle domande dei cronisti ad Agia Napa. “Erano molto in disordine ieri e quel disordine pesa, perché finirò di pagare il debito del super bonus quando arriveranno le prossime elezioni politiche.🔗 Leggi su Formiche.net

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