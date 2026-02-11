Cuore bruciato trapiantato a un bambino conti col pallottoliere per Meloni torna il modello Albania e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina un bambino di pochi anni ha ricevuto un trapianto di cuore “bruciato”, una procedura che ha coinvolto il reparto di cardiologia. Intanto, in politica, i conti pubblici vengono analizzati con il metodo del pallottoliere, mentre torna il modello Albania per la gestione dei flussi migratori. Sono queste alcune delle notizie principali che accompagnano l’inizio della giornata in Italia.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 11 febbraio 2026.Il pallino di MeloniIl pacchetto immigrazione, salvo sorprese, approda nel pomeriggio al Consiglio dei ministri. Dovrebbe contenere la norma sul cosiddetto "blocco.🔗 Leggi su Today.it
